Kitzingen vor 1 Stunde

Omnibus rammt Alfa-Romeo

7000 Euro Schaden



Am Donnerstagmorgen war eine 25-Jährige mit einem Omnibus auf der Friedenstraße in Kitzingen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stieß sie versehentlich beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Alfa-Romeo. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.