Oldtimer beim Dorffest

Die Dorfgemeinschaft Altenschönbach lädt am Samstag, 21. Juli, und am Sonntag, 22. Juli, zum Dorffest ein. Darin eingebettet ist auch der vom örtlichen Sportverein ausgerichtete Schlossberglauf, der in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet.

Und mit dem Schlossberglauf geht es auch los, nämlich am Samstag um 16 Uhr. Dann gehen Kinder bis zehn Jahre auf ihre 1,2 Kilometer lange Laufstrecke. Für die Hobbyläufer fällt der Startschuss um 16.30 Uhr, der Hauptlauf wird laut Pressemitteilung um 17.15 Uhr gestartet. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Läufe auf dem Dorfplatz unter den Linden statt. Dann schließt sich um 20 Uhr das Sommernachtsfest an.

Für den Sonntag steht ab 11 Uhr ein Traktortreffen älterer Fahrzeuge auf dem Programm. Ab 14 Uhr gibt es eine kleine Rundfahrt, danach werden Gefährte und Besitzer vorgestellt.