Rödelsee vor 15 Minuten

Oktoberfest für Senioren

Mit einem persönlichen Brief war jeder Senior über 65 Jahre vom Rödelseer Bürgermeister Burkhard Klein eingeladen worden - und über 100 waren der Einladung gefolgt und kamen zum „Oktoberfest für Senioren“ in den Löwenhof. Der große Saal war so voll, dass sogar noch Tische und Stühle zusätzlich aufgestellt werden mussten.