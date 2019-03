Ohne Versicherung unterwegs

Seit 1. März gibt es die neuen Kennzeichen für Kleinkrafträder. Gerade in der Übergangszeit vergessen manche Nutzer, sich ein neues Kennzeichen zu holen. So auch ein 21-Jähriger, den eine Streife am Freitag gegen 20 Uhr in Bahnhofstraße in Großlangheim kontrollierte.

An seinem Fahrzeug war noch ein „altes“, zwischenzeitlich abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 (Farbe blau) angebracht, teilt die Polizei mit. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand demnach nicht mehr. Der Fahrer vergaß, dass er sich zum 1. März ein neues Kennzeichenschild (Farbe grün) hätte beschaffen müssen. Nun muss er mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Eine Weiterfahrt unterbanden die Polizisten, da das Fahrzeug erst nach Vorlage eines gültigen Versicherungsvertrages wieder auf öffentlichem Straßen bewegt werden darf.

In dem Zusammenhang bitte die Polizei alle Mofa-und Rollerfahrer, zu überprüfen, ob ihre Fahrzeuge schon das aktuelle grüne Schild haben.