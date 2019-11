"Ohne Hüpfburg" im Papiushof

"Ohne Hüpfburg" heißt die Ausstellung mit Werken des Bildhauers Gerhard Nerowski und des Malers Werner Tögel, die an diesem Samstag, 9. November, um 17 Uhr in der Galerie Papiushof in Sulzfeld eröffnet wird. Gerhard Nerowski, geboren in Hamburg, arbeitet heute als Bildhauer in Königsberg am Rande der Hassberge. Seine Werkstoffe sind Stein, Holz und Bronze, seine Arbeiten Porträts, figürliche Arbeiten, Altarraumgestaltungen und neu hinzugekommen „Comics“. Seine Comics, wie er sie nennt, sind Gebrauchsgegenstände aus dem Alltag, wie Schrauben, Dosen, Büroklammern, Sektkorken, die er detailgenau in vergrößerter Form aus Holz mit einer Motorsäge aus einem Baumstamm herausarbeitet, farbig fasst und als außergewöhnliche Kunstobjekte vorstellt.

Ein Gegengewicht zu Nerowskis figürlichen Werken, bilden laut Pressemitteilung die großflächigen Stadtlandschaften von Werner Tögel. 1951 in Schweinfurt geboren, studierte er ebenfalls an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg. Seine Berufung ist die Malerei, doch seine zweite große Leidenschaft ist der Blues und Jazz. Beide Leidenschaften laufen parallel, verbinden, verflechten sich und kulminieren in seinen Bildern – es entstehen laut Mitteilung spektakuläre Stadtlandschaften und Straßenszenen, in denen die Musik der Straße steckt.

Die Ausstellung kann noch bis 8. Dezember samstags, sonn- und feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Tel.: (0163) 87896019 besucht werden.