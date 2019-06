Kitzingen 13.06.2019

Ohne Gurt, aber mit Alkohol

Am Mittwochabend wurde laut Polizeibericht in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen. Der Pkw-Fahrer war nicht angegurtet. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.