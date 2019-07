Kitzingen vor 19 Minuten

Ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagnachmittag geriet ein 31-jähriger Autofahrer in der Marktbreiter Straße in Kitzingen in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Er durfte nicht weiterfahren, heißt es im Polizeibericht.