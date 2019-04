Volkach vor 1 Stunde

Ohne Führerschein unterwegs

Ein 59-jähriger Autofahrer geriet am Dienstagnachmittag im Dieselweg in Volkach in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Er durfte nicht weiter fahren und sein Autoschlüssel wurde sichergestellt, heißt es im Polizeibericht. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.