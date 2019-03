Ohne Führerschein unterwegs

Eine Kitzinger Polizeistreife kontrollierte am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Roller in der Mainbernheimer Straße in Rödelsee. Der 34-jährige Fahrer hatte keinen Führferschein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Rollerschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.