Kitzingen vor 1 Stunde

Ohne Führerschein und mit Rauschgift unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagvormittag in Ortsbereich von Marktbreit einen 29-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Jedoch fiel auf, dass der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ferner fanden die Beamten in einer Zigarettenschachtel ein paar Gramm Marihuana. Der Mann musste zur Blutentnahme, das Rauschgift wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.