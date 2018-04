KITZINGEN vor 39 Minuten

Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Mittwochvormittag in Kitzingen einen 31-jährigen Autofahrer an, der keinen Führerschein vorzeigen konnte. Er gab zu, nicht Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese wurde ihm bereits 2015 entzogen, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und er durfte nicht weiterfahren.