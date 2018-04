Einige Fische hatten sie schon geangelt, doch mit nach Hause nehmen durfte das Paar sie nicht: Ein Fischerei-Aufseher bemerkte am Samstagnachmittag bei einer Routinekontrolle in Schwarzach zwei angelnde Personen am Mainufer.

Da das Pärchen keine entsprechende Erlaubnis besitzt, erwartet sie laut Polizeibericht nun eine Anzeige wegen Fischwilderei. Die noch lebenden Fische wurden wieder in den Main in Freiheit entlassen.