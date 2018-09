Offene Ställe bei den Kleintierzüchtern

Der Kleintierzuchtverein Kitzingen lädt am Sonntag, 9. September, von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Ställe in die Zuchtanlage am Lerchenbühl ein. Um 11 und 14 Uhr finden Führungen durch die Anlage statt, bei denen die Besucher Informationen zu den einzelnen Rassen, zur artgerechten Haltung und Fütterung erhalten. Ab 12 Uhr servieren die Züchter gegrilltes Spanferkel und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Die kleinen Besucher können sich auf dem Spieleparcours austoben und im Schaubrüter Wachtelküken beim Schlupf beobachten.