Offene Gärtnereien: Der freche Michel als Freund der Bienen

"Der freche Michel" so haben die bayerischen Gärtner ihre Pflanze des Jahres genannt und "Michel" ist ein wahrer Freund der Bienen und anderer Insekten. Denn der neue Ziersalbei beginnt schon besonders früh mit dem Blühen und das in leuchtenden Farben, je nach Lichteinfall mal mehr tiefblau, mal mehr dunkelviolett. Ob alleine im Gefäß oder zusammen mit anderen Sommerblühern, der "freche Michel" zieht schnell die Aufmerksamkeit von Mensch und Insekt auf sich. Das Gemüse des Jahres ist die Mini-Gurke"Lilli Liliput", die auch im Topf oder einer Blumenampel angebaut werden kann.

Beide Pflanzen sind am Sonntag den 14. April beim Tag der offenen Gärtnereien in Etwashausen natürlich vorrätig. Für viele ist der Tag der Start in die neue Gartensaison, denn die Fachbetriebe bieten da wieder die breite Palette ihres Angebots und haben dazu noch etliche Attraktionen zu bieten.

Auftakt zum Tag der offenen Gärtnerei ist um 10 Uhr in der Gärtnerei Hummel in der Marktbreiter Straße gleich am Kreisverkehr, mit dabei sind die Gärtnerei Lauk in der Flugplatzsstraße 17 und MainGarten gleich nebenan in der Flugplatzsstraße 15. Jede der Gärtnereien hat am Sonntag natürlich ihre eigenen Attraktionen für die Besucher bereit.

Tipps und Tricks

In der Gärtnerei Lauk in der Flugplatzstraße steht etwa ein Grillmobil, das leckere Hähnchen, Steak oder Bratwurst im Angebot hat. Dazu gibt es Kaffee und Kuchenbuffet des Kindergartens St. Michael. Gleich zwei Mal, um 11 Uhr und um 13 Uhr bietet die Firma Volmary, ein Gemüse- und Blumenzuchtunternehmen aus dem westfälischen Münster, jeweils Vorträge zum Thema Gurken, Tomaten & Co mit vielen Tipps und Tricks für den Hobbygärtner und steht auch für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss können verschiedene Snackgemüse verkostet werden.

Die riesige Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen bietet die Firma Hummel in der Marktbreiter Straße auch in Musterkästen für jeden Standort. Neben Gemüseverkauf können sich die Kinder auf der Hüpfburg oder beim Bemalen und Pflanzen von Kräutertöpfen beschäftigen. Auch hier ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Die Etwashäuser Burschenschaft bietet neben einem Weißwurstfrühstück, Bratwurst und Steak auch Kaffee und Kuchen und das auf schattigen Sitzplätzen.

Rettung für Vorgärten

"Rettet den Vorgarten" ist ein Motto von MainGarten in der Flugplatzstraße, die alles von der Beratung bis zur Pflege in der Gartengestaltung bietet. Vor allem Stauden werden auf Ausstellungsflächen präsentiert und sollen zeigen, dass ein Vorgarten auch leben kann. Dazu gibt es handgefertigte Dekoartikel aus der Kreativwerkstatt des Johanna-Kirchner Hauses und eine Ausstellung von Gartengeräten der Firma Riegel und Seynstal mit individueller Beratung. Und natürlich bietet auch die von der Aktion Mensch geförderte Firma MainGarten Essen und Getränke.