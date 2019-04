Obst- und Gartenbauverein wirbt um die Jugend

"Die Jugend verfügt über ein großes Natur- und Umweltbewußtsein", sagte Fanz Lang, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Volkach auf einer Informationsveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus , wo über die Gründung einer Jugendabteilung gesprochen wurde.

Die Voraussetzungen dazu sind optimal: Vor Kurzem hat die Stadt Volkach dem Verein ein Gartengrundstück im Mainvorland überlassen, wo sich die jugendlichen Mitglieder voll entfalten können. "Im Landkreis Kitzingen funktioniert das mit den Jugendgruppen bereits hervorragend" berichtete der OGV-Kreisvorsitzende Karl Wolf. Dass der Verein dann auch gleich von Anfang an ein Grundstück zur Verfügung hat, "sei ein Glücksfall mit einer guten Basis".

Viele Aktionen geplant

Rudolf Barth, Vorstandsmitglied im Verein, appellierte an die anwesenden Eltern, mit ihren Kindern zu reden und sie zum Mitwirken zu animieren. Die von Franz Lang angedachten Aktionen versprechen, dass keine Langeweile aufkommt: Gemeinsame Pflanzaktionen, Wanderungen zu Streuobstwiesen mit gemeinsamer Lagerfeuerromantik und Übernachten in Zelten, so wie Äpfel pflücken und dann selbst Saft herstellen seien nur einige Beispiele. Weiterhin sind Ausflüge zu einer Umweltstation, zum Fledermaus-Flatterhaus in Hellmitzheim, in das Steigerwaldzentrum Handthal und noch vieles mehr geplant.

"Unser Ziel ist, junge Mitgllieder zu motovieren und auf spielerische Art und Weise an einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur heranzuführen", so Katharina Di Gioia, die als Jugendleiterin zur Verfügung steht. "Das mit dem Lagerfeuer und so kann ich mir schon toll vorstellen" meinte ein neunjähriger Junge, der in Begleitung seiner Eltern dabei war und noch mit sich kämpfte, ob er hier mitmachen soll. Überhaupt entwickelte sich eine rege Diskussion zwischen Eltern und den Verantwortlichen, was noch an interessanten Aktionen für die Kinder möglich wäre. Insbesondere wurde an das Aufstellen eines Bauwagen gedacht, um bei schlechter Witterung ausweichen zu können.

Ehrenamtliche gesucht

Franz Lang nahm das alles gerne an, betonte aber, dass man hierfür zum Beispiel noch die Unterstützung von den Eltern oder Großeltern bräuchte. Auch benötige der Verein noch weitere ehrenamtliche Jugendleiter, die auf Vereinskosten auf entsprechnede Seminare geschickt werden könnten. "Im Idealfall sollten die Kindergruppen nicht größer als fünf bis acht Personen sein" dachte der Vorsitzende und berichtete, dass das Einstiegsalter bei fünf Jahren liegt. "Die Zeit für die Jugend ist reif" war der Tenor der Vorstandschaft - und: "die Voraussetzungen dafür sind geschaffen!"

Nähere Informationen sind über den Vorsitzenden des Obst-und Gartenbauvereines Franz Lang zu erhalten, Tel.: (09381) 6995.