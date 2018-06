Obst- und Gartenbauverein an der Ostsee

Nach Gremersdorf in Ostholstein, unweit der sonnenreichsten deutschen Insel Fehmarn, ging die Mitgliederfahrt des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Ochsenfurt. Schon am Anreisetag gab es für die 48 Teilnehmer starke Gruppe überwiegend Fischspezialitäten vom Büffet, frisch aus der Ostsee. Der zweite Tag gehörte den Stränden und der Insel Fehmarn, wo eine Fischräucherei besichtigt wurde. Laboe und Lübeck waren die Ziele des nächsten Tages, teilt der OGV mit. Vom Turm aus bot sich den Besuchern ein Blick über Laboe bis in die Kieler Bucht. Die Fahrt auf den Landstraßen nach Lübeck, die über den vielen Ochsenfurtern bekannten Ort Preetz führte, war ein Erlebnis. In den Ortschaften sah man sehr gepflegte Kleingärten mit vielen Rhododendren und Azaleen – eine Augenweide für die Gärtle. Am Holstentor vorbei ging es in die Innenstadt von Lübeck, von dort zu Fuß durch die Stadt zu einer Führung. Zum Frühstück am Abreisetag wurde den Ausflüglern ein Lachs serviert, der von einem Ochsenfurter Fischspezialisten fachgerecht zerlegt wurde. Abschuss-Einkehr auf der Heimreise war in Aura/Saale.