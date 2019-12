Obernbreit vor 1 Stunde

Obernbreit: Alle Energieformen im Blick haben

Der Grundsatzbeschluss in Obernbreit, die Freiflächen-Photovoltaik in der Gemarkung auf 30 Hektar zu begrenzen, ist aufgehoben. Mit 6:5 Stimmen beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend, den Bereich erneuerbare Energien im Ort neu zu diskutieren. Dazu sollen Fachleute des Energieeffizienz-Netwerkes die Räte beraten.