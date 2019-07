Iphofen vor 1 Stunde

Oberlichter beschädigt

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ereignete sich Am Stadtgraben West in Iphofen am Kindergarten eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter gelangten auf das Flachdach des Kindergartens und beschädigten hier insgesamt fünf Oberlichter, so die Polizei. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.