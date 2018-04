KITZINGEN vor 1 Stunde

Ob als Salat, mit Käse oder pur: Spargel schmeckt immer

Wenn es um kulinarische Genüsse geht, ist der Landkreis Kitzingen reich gesegnet. Neben Wein und Obst gedeiht dank des milden Klimas und geeigneter Böden auch eine besondere Spezialität: der Spargel. Mit insgesamt 260 Hektar verfügt der Landkreis sogar über die größte Spargelanbaufläche in ganz Unterfranken. Liebhaber des königlichen Gemüses freuen sich jedes Jahr aufs Neue, wenn es die zarten Stangen endlich wieder auf dem Teller gibt. Wegen des langen und nassen Winters mussten sie heuer etwas länger warten. In der vergangenen Woche war es dann endlich soweit: Die Spargelsaison 2018 wurde offiziell eröffnet. Bleibt es weiterhin warm und trocken, kann das leckere Wurzelgemüse bald in vollem Umfang geerntet - und genossen - werden.