Rödelsee vor 31 Minuten

Österliches vor dem Rathaus

Zum 15. Mal stellten die Landfrauen und die Kinder der Grundschule Rödelsee die Osterkrone vor dem Rathaus auf. Die Kinder sangen, begleitet von Frau Stier an der Gitarre, ein Frühlingslied dazu. Am Abend zuvor wurde die Krone von Frauen aus Rödelsee gebunden und dekoriert. Bürgermeister Klein spendierte den Kindern etwas Süßes und die Landfrauen backten Plätzchen, heißt es in einer Pressemitteilung.