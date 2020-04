Marktbreit vor 34 Minuten

Österliche Freude im AWO Haus der Senioren Marktbreit

Bewohnerinnen des Hauses der Senioren in Marktbreit bastelten für ihre Angehörigen, unterstützt von Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung, österliche Grußkarten und schrieben darin persönliche Grüße an ihre Lieben. Auch um zu zeigen: Uns geht es allen sehr gut! Ebenso freuten sie sich laut einer Mitteilung an die Presse sehr über die zahlreichen Grüße und Wünsche, die sie selbst aus Nah und Fern erreichten. Diese wurden von Kindern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und auch von vielen unbekannten Menschen mit viel Liebe und Kreativität gestaltet. Zur Präsentation wurden die Osterkarten in den Wohnbereichen für alle Bewohner an die Pinnwand geheftet, so dass sich jeder daran erfreuen kann.