Ölfilm auf dem Main bei Volkach - Ursache unklar

Wegen eines rund 200 Meter langen und zehn Meter breiten Ölfilms im Main wurden am Dienstagmittag um 14.40 Uhr die Feuerwehren aus Astheim und Volkach alarmiert. Ein Anrufer meldete den Ölfilm, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Volkach. Aufgrund der zunächst unklaren Lage alarmierte der Einsatzleiter das THW Kitzingen. Vor Ort entnahmen die Einsatzkräfte Wasserproben. In Absprache mit dem THW-Fachberater und der Wasserschutzpolizei wurde jedoch nichts unternommen, da die Dicke der Ölschicht zu gering war, um sie mechanisch zu entfernen.