Bimbach 13.06.2019

Ökumenisches Gemeindefest in Bimbach

Den Auftakt zum traditionellen Gemeindefest der Kirchengemeinden Bimbach-Brünnau bildete ein Open-Air-Gottesdienst im Gemeindehausgarten (Bild), bei dem eine Vielzahl an Geistlichen und Mitgliedern der benachbarten Kirchengemeinden in ökumenischer Weise zusammenwirkten. Neben dem Bimbacher und Brünnauer Vakanzpfarrer Rainer Brandt waren Pfarrer Erich Eyßelein aus Prichsenstadt, Pfarrer Reiner Apel aus Gerolzhofen, Pastoralreferent Joseph Pohli von der Pfarreiengemeinschaft St. Franziskus und Prädikant Armin Sieler-Schulz aus Oberschwarzach, sowie Lektorin Irina Jugl und Tanja Wehner beteiligt. Organistin Susanne Köhler auf dem Keyboard und ihre Schwester Christina Weiss mit ihrem Gesang umrahmten stimmungsvoll den Gottesdienst, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss gab es eine reichhaltige Speisenauswahl sowie Kaffee und Backwaren. Mit einem Flohmarkt zugunsten eines Patenkindes in Uganda, der regen Zuspruch fand, einer großen Hüpfburg und dem Bemalen von Blumentöpfen für Kinder mit Ingrid Waldherr war auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt worden.