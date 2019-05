Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst beim Truckerfestival

Zum traditionellen ökumenischen Pfingst-Gottesdienst "Sing & Dance" lädt die Familie Strohofer am Pfingstmontag, 10. Juni, dem Familientag beim 38. Trucker - und Country-Festival, ein.

Gestaltet wird der Wortgottesdienst von Manuela Strohofer zusammen mit dem evangelischen Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth, dessen Tochter Christianna und seiner Band, wie es im Presseschreiben heißt. Line-Dancer sowie Western und Country-Tänzer sind dazu herzlich willkommen. Die Lieder von Johannes M. Roth in Deutsch und Englisch erzählen von Glaube, Liebe, Hoffnung, Lebensfreude und dem Geist Gottes.

Als besondere Gäste werden dieses Jahr die Country-Musiker Dietmar Wächtler an der Steel-Guitar und Bernie Paptistella am Schlagzeug dabei sein. Mitsing-Lieder sollen allen Besuchern Kraft, Mut und Zuversicht für die Aufgaben des Alltags schenken.

Der Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr in der Eventhalle Strohofer in Geiselwind. Der Eintritt ist an diesem Familienmontag im ganzen Gelände frei.