Kitzingen vor 39 Minuten

Ökumenischer Klinikgottesdienst

Am Mittwoch, 18. Dezember, findet um 18 Uhr ein ökumenischer Weihnachtsgottesdienst für Patienten, Beschäftigte und Besucher in der Klinik Kitzinger Land, Ebene 1 in der Durchgangshalle zwischen den beiden Innenhöfen des Pflegebereichs (vor dem Gemeinschaftsraum), statt. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher laut Pressemitteilung zu einem weihnachtlichen Beisammensein im SB-Restaurant eingeladen.