Ökumenischer Kinderbibeltag auf dem Schwanberg

"Darauf stehen wir!" lautete das Leitwort des ökumenischen Kinderbibeltags auf dem Schwanberg. Eingeladen hatte das geistliche Zentrum Schwanberg in Kooperation mit der kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle Kitzingen, der Ehe- und Familienseelsorge Region Würzburg und der evangelischen Jugend der Dekanate Markt Einersheim und Castell. Und 85 Kinder aus der 1. bis zur 6. Klasse verbrachten laut Pressemitteilung einen ereignisreichen Tag. Grundlage des Leitworts war die Bergpredigt, in der einige Werte für das Zusammenleben benannt werden. Jung und Alt haben den Wunsch nach Sicherheit: Eine stabile Familie, eine sichere Wohnsituation, eine friedliche und gute Welt. Die Maßstäbe aus der Bibel helfen, die Welt sicherer und friedlicher zu machen. In den unterschiedlichen Gruppen wurden Ideen für das Zusammenleben entwickelt und überlegt, wie jede und jeder aktiv etwas dazu beitragen kann. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen im Jugendhof Schwanberg hatte dann jedes Kind die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Workshops einzubringen. Die Angebote reichten von gemeinsamem Werken über Spiele zur Balance bis zu kreativen Arbeiten mit Metall, Stein und Papier. Zum Abschluss trafen sich alle zu einer gemeinsamen Andacht in der St. Michaelskirche, zu der auch Eltern, Großeltern und Geschwister eingeladen waren. Mit den Liedern, der Vorstellung der kreativen Ergebnisse aus den einzelnen Gruppen und einem gemeinschaftlichen Vater Unser endete der Kinderbibeltag. Die Veranstalter dankten allen Helfern und Mitarbeitenden für die großartige Unterstützung. Alle waren sich einig darüber: „Im nächsten Jahr wird es sicherlich wieder einen Kinderbibeltag auf dem Schwanberg geben!“

Unterstützt wurde der Kinderbibeltag durch eine Spende der Sparkasse Mainfranken über 300 Euro, die Fa. Omnibus Schmitt aus Großlangheim und den Gemüsegroßhandel Will aus Albertshofen.