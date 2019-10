Ökumenischer Kinderbibeltag am Schwanberg

Das Geistliche Zentrum Schwanberg bietet in Kooperation mit der Kirchlichen Jugendarbeit, Regionalstelle Kitzingen und der Evangelischen Jugend der Dekanate Markt Einersheim und Castell einen ökumenischen Kinderbibeltag auf dem Schwanberg an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Mittwoch, 20. November, sind Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse eingeladen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Leitwort "Manege frei - das Kleine kommt groß raus". Los geht's um 9 Uhr in der St. Michaelskirche. Nach einem gemeinsamen Einstieg beschäftigen sich die Kinder in Kleingruppen mit dem Thema des Tages in spielerischer und kreativer Form, heißt es weiter. Der Tag endet um 16 Uhr mit einer Andacht.

Anmeldung bis spätestens 6. November, online unter www.geistliches-zentrum-schwanberg.de oder per E-Mail an: jugendhof@schwanberg.de