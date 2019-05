Abtswind vor 1 Stunde

Ökumenischer Gottesdienst

„O komm, du Geist der Wahrheit“, lautet der Titel des ökumenischen Gottesdienstes am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Abtswinder St. Marien-Kirche. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sollden die Gläubigen sich auf die Spur dieses Geistes begeben und gemeinsam für die Einheit der Christen beten. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor „Venimus“, die liturgische Gestaltung Pfarrerin Beate Krämer und Pfarrer Peter Göttke. Im Anschluss ist Gelegenheit für Gespräche bei Snacks und Getränken.