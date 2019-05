Sommerach vor 1 Stunde

Ökumenischer Abendspaziergang durch die Weinberge

Abschalten, gemeinsam spazieren gehen, über Gott nachdenken und den Tag ausklingen lassen: Zu einem spirituellen Spaziergang laden Diakon Uwe Rebitzer, Pfarrerin Mareike Rathje und ihr Team am Sonntag, 2 .Juni, in die Sommeracher Weinberge ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor der Kirche St. Eucherius Sommerach. An verschiedenen Stationen gibt es eine musikalische Umrahmung.