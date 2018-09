Ökumenische Sternwallfahrt

Am 29. September lädt die evangelische Frauen-Communität Casteller Ring zur 24. ökumenischen Sternwallfahrt auf den Schwanberg am Rand des Steigerwalds ein. Die Pilger wandern von fünf unterschiedlich weit entfernten Ausgangspunkten zur St. Michaelskirche auf den 474 Meter hohen Berg, wie die Communität mitteilte. Das Motto der Wallfahrt lautet „Von Engeln begleitet“. Bei der Wallfahrt werden zwei Lang- und drei Kurzstrecken angeboten, eine davon sei für Konfis und Familien geeignet. Jede Gruppe wird von Schwestern begleitet.

Gegen voraussichtlich 15.30 Uhr werden die Wallfahrer im Kreuzgang der Michaelskirche eintreffen. Um 16 Uhr ziehen alle gemeinsam in die Kirche ein und feiern einen Gottesdienst. Zum Ausklang wird das Frankenland vom Kapellrangen aus gesegnet. Danach laden das Schwanberger „Café & Wein“ sowie die Gartenwirtschaft zur Einkehr und zur Stärkung ein, ab 18.45 Uhr wird bei Bedarf ein Rücktransfer an die Ausgangsorte angeboten. Eine Anmeldung zur Sternwallfahrt ist nicht nötig, heißt es in der Mitteilung.