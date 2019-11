Abtswind vor 1 Stunde

Ökumenische Friedensdekade

„Friedensklima“ lautet der Titel der Ökumenischen Friedensdekade 2019. Vom 11. bis 16. November und am 18. und 19. November, jeweils um 19 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde laut Pressemitteilung zu Friedensandachten in der Abtswinder Kirche ein. Am 17. November findet um 10.15 Uhr ein Bittgottesdienst für den Frieden statt.