Ökumenische Bibelwoche

Während der ökumenischen Bibelwoche (11. bis 15. März) kamen jeden Abend 150 bis 300 Gläubige auch aus den umliegenden Orten in der TSV-Halle Prichsenstadt zusammen, informiert eine Pressemitteilung. Das Thema lautete: „Mit Paulus glauben“. Es referierten Altbischof Georg Güntsch (Das Evangelium als großen Gewinn), Evangelist Matthias Rapsch (Gemeinschaft zur Ehre Gottes), Domkapitular Dr. Clemens Bieber (Mit Furcht und Zittern) und Prof. Dr. Thoms Kothmann (Mit Hoffnung und großer Freude). Es wirkte mit : der Singkreis Geiselwind, der Frauenchor Schallfeld, der Männerchor Frohsinn Zeilitzheim, der Liederkranz MGV Prichsenstadt und die Band Paradise Plain. Jeden Abend begleitete eine Chorgemeinschaft (Posaunenchor) den Gemeindegesang. Die Kollekte der einzelnen Abende war bestimmt für die Partnerschaft in Logaweng (Papua Neuguinea) und geht ans Johann-Flierl-Seminar für die Ausbildung und Betreuung junger Pfarrer und ihrer Familien. Zum Verkündigungsabend waren auch der ehemalige Bischof Friedhelm Hofmann (Würzburg) und Dekan Josef Kraft (ehemals Gerolzhofen) unter den Gästen. Der Jugendabend zog sehr viele Jugendliche und junggebliebene Erwachsene an. Dem Vorbereitungs-Team unter Leitung vom Pfarrer Erich Eyßelein gilt ein großes Lob. Helga Richter war für die Bilddokumentation zuständig.