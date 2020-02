Rödelsee vor 1 Stunde

Ökumenische Atempausen des Dekanats Kitzingen

Jeden Tag eine Zeit für Stille und Besinnung vorsehen, Aufatmen und einen Impuls wirken lassen, dazu laden die Communität Casteller Ring (CCR) und das Geistliche Zentrum (GZ) Schwanberg zusammen mit dem Evangelischen und Katholischen Dekanat Kitzingen ein. Die Termine sind jeweils donnerstags, 5. und 19. März im Paul-Eber-Haus in Kitzingen und am 12. und 26. März im Dekanatszentrum in Kitzingen für Austausch und neue Impulse unter dem Motto "Aller Wandlung Anfang ist die Sehnsucht". Die Gruppenabende beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Die Abschlussveranstaltung findet am 2. April um 19.30 Uhr auf dem Schwanberg statt.