Kitzingen vor 1 Stunde

Öffnungszeiten im Landratsamt über Weihnachten

Das Landratsamt hat am Montag, 23. Dezember, wie gewohnt geöffnet. An Weihnachten, 24. Dezember, sowie an den beiden Feiertagen, ist das Landratsamt geschlossen. Ausnahmsweise haben das Landratsamt sowie das Jobcenter in diesem Jahr auch am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Am Montag, 30. Dezember, hat das Landratsamt ganztägig geöffnet, Silvester und Neujahr sind geschlossen.