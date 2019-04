Kitzingen vor 20 Minuten

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen

Der Wertstoffhof im Kitzinger Technologiepark conneKT sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf bleiben am Karsamstag, 20. April, geschlossen. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Das Kompostwerk im Klosterforst hat dagegen am Karsamstag von 9 bis 12 Uhr für Grüngutanlieferungen sowie für Abholung von Kompost und Rindenmulch geöffnet. Nach den Osterfeiertagen gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.