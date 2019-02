ÖDP fordert 100 000 Euro und Arbeitskreis für Artenschutz

Die Stadtratsgruppe der ÖDP will den Artenschutz auch in der Stadt Kitzingen voranbringen. Dazu stellt sie einen Antrag an den Stadtrat, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ÖDP-Räte Bianca Tröge und Jens Pauluhn schlagen vor, im Haushalt 2019 100 000 Euro für den Erhalt der Artenvielfalt einzustellen. Außerdem wollen sie einen Arbeitskreis zur Stärkung der Biodiversität in der Stadt gründen, in dem Mitglieder des Stadtrats, der Verwaltung und aller mit dem Thema befassten Verbände vertreten sein sollen.

Die ÖDP begründet ihren Antrag mit der Forderung nach einem klaren Signal von den Kommunen, das die hohe Zustimmung der Bürger zum Erhalt und zur Stärkung der Artenvielfalt anerkennen solle. Dabei komme neben den Bürgern den Kommunen eine Vorreiterrolle zu. Ein weiterer Aspekt für Tröge und Pauluhn: "Der Umweltausschuss hat in dieser Legislaturperiode noch nicht einmal getagt und wurde auch in der vorangegangenen Periode mindestens die letzten vier Jahre nicht einberufen." Deshalb habe sich die bisherige Struktur des Umweltbeirates als nicht zielführend herausgestellt.