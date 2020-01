Kitzingen vor 1 Stunde

ÖDP ambitioniert bei der Aufstellung zur Kreistagsliste

Mit 48 Kandidaten aus allen Alters- und Berufsgruppen tritt die ÖDP zur Kreistagswahl am 15. März an, freut sich Spitzenkandidat und Kreisrat Reinhard Trump bei der Aufstellungsversammlung. Dies ist eine gute Vorrausetzung um gestärkt aus der Wahl heraus zu gehen, nachdem der dritte Sitz bei der letzten Wahl nur um wenige Stimmen verfehlt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.