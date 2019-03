ÖDP: Kreis soll beim Artenschutz Vorreiterrolle einnehmen

Nach dem erfolgreichen Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt in Bayern sieht die ÖDP-Kreistagstagsgruppe die Kommunen in der Pflicht, "ein klares Signal" auszusenden und eine Vorreiterrolle einzunehmen. Den Kreistag fordert die ÖDP per Antrag auf, in "einem ersten Schritt" in den Haushalt des laufenden Jahres 17 500 Euro für Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt bereitzustellen.

Breit aufgestellter Arbeitskreis soll sich um Biodiversität kümmern

Zudem fordern die Vertreter der Öko-Partei laut Pressemitteilung die Bildung eines Arbeitskreises, dem nicht nur Kreistagsmitglieder, sondern auch Vertreter weiterer gesellschaftlicher Gruppen angehören. Ziel soll die Stärkung der Biodiversität im Landkreis Kitzingen sein.

Die ÖDP nennt mögliche Projekte, die der Landkreis bis Herbst dieses Jahres verwirklichen könnte, beispielsweise das Anlegen von Blühstreifen entlang der Kreisstraßen, von Hecken und Blühwiesen auf eigenen Flächen sowie ein Konzept gegen Lichtverschmutzung.