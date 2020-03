OB-Wahl in Kitzingen: Favorit Stefan Güntner siegt im Endspurt

Stefan Güntner (CSU) wird ab 1. Mai 2020 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Kitzingen sein. In der Stichwahl erreichte er 58,81 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Manfred Paul (SPD) kam auf 41,19 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,7 Prozent. 16 682 Bürger waren wahlberechtigt.

Güntner sitzt seit sechs Jahren im Kitzinger Stadtrat und vertritt auch seither als Bürgermeister den Oberbürgermeister, Siegfried Müller (UsW), der bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr kandidiert hatte.

Rückblick auf die Ausgangslage

Das war die Ausgangslage: In der Großen Kreisstadt Kitzingen hatten sich ursprünglich fünf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters beworben. Stefan Güntner (CSU) erreichte im ersten Wahlgang 42,9 Prozent. Sein Mitbewerber in der Stichwahl, Manfred Paul (SPD), kam auf 22,6 Prozent. Güntner war schon bei der OB-Wahl 2014 in die Stichwahl gekommen, damals aber noch dem Amtsinhaber Siegfried Müller (UsW) mit 47,5 zu 52,5 Prozent unterlegen.

Die anderen OB-Bewerber vor 14 Tagen: Uwe Pfeiffle (FW-FBW) war bei seiner zweiten OB-Kandidatur nach 2014 mit 18,2 Prozent ebenso gescheitert wie die Neulinge Andrea Schmidt (Grüne) mit 11,8 Prozent und Bianca Tröge (ÖDP) mit 3,8 Prozent.