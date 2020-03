Nur gemeindeeigene Flächen werden Baugebiet

Als Wohnort ist Rödelsee sehr beliebt. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen. Die Gemeinde könnte, da sich das neue Baugebiet Schlossgrund rasch füllt, eigentlich schon wieder das nächste ausweisen. Das wird aber nur dann gemacht, wenn die Gemeinde Eigentümer der Flächen ist. Diesen Grundsatzbeschluss erneuerte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung.

Die Gemeinde Rödelsee schafft aber auch innerorts weitere Anreize. Auch darüber habe sich der Gemeinderat nichtöffentlich unterhalten, informierte Bürgermeister Burkhard Klein. Künftig wird der Zuschuss für den denkmalschützerischen Mehraufwand bei Sanierungen erhöht. Nach wie vor gibt es einen Zuschuss von fünf Prozent, die Höchstsumme steigt jedoch von 750 auf 5000 Euro.

Sein Interesse bekundete der Gemeinderat grundsätzlich an einer Beteiligung am E-Carsharing im Landkreis. Bürgermeister Klein stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Konzept der Firma solid GmbH vor. Anzustreben sei tatsächlich, dass ein landkreisweites E-Carsharing-Netz entsteht. Erst müsse über eine mögliche Umsetzung Klarheit bestehen, dann werde sich der Gemeinderat erneut mit der Thematik beschäftigen, sagte Klein.

Neues Konzept für den Mehrzweckraum der Grundschule

Da sich die Grundschule Rödelsee ein neues Konzept für den Mehrzweckraum im Gebäude der Schule wünscht, beauftragte der Rat einen Architekten mit der Planung. Unter anderem soll der Raum eine digitale Ausstattung bekommen. Dies ist der Wunsch auch für weitere Klassenzimmer. Die sollen auch neu bestuhlt werden. Ein weiterer Wunsch sind mobile Regalsysteme für die Aula.

Zur Grundausstattung der Küche im Löwenhof, der der Gemeinde gehört, gehörte 2004 auch ein Konvektomat. Der ist nun in die Jahre gekommen, weswegen ein neuer für die Gastronomieküche angeschafft wird. Der Auftrag ging an die Firma Bauer Großküchen in Nenzenheim. Von dieser wird ein Vorführgerät für rund 8700 Euro gekauft.

Mit Hilfe des Regionalbudgets können kleinere Projekte innerhalb der Kommunalen Allianz Südost 7/22 gefördert werden. Die Gemeinde Rödelsee plant, darüber die Neugestaltung der Grünfläche am Johannisbrunnenweg in Fröhstockheim zu verwirklichen.

Gemeinderat stimmt gegen den Lebensmittelmarkt

Von der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der Bundesstraße 8 bei Mainbernheim sieht sich die Gemeinde Rödelsee direkt betroffen. "Wenn wir es ernst meinen mit unserem Dorfladen, dann können wir einer solchen Ansiedlung nicht zustimmen", erklärte Klein. Dem schloss sich der Gemeinderat an.

Es existiert bereits ein Grundsatzbeschluss, dass die Arbeit des Diakonischen Werks sowie der Caritas ohne Anerkennung einer Rechtspflicht mit 50 Cent je Einwohner unterstützt wird. Für das Jahr 2020 seien an die Diakoniestation Kitzingen 915,50 Euro überwiesen worden.