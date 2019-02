Nur drei Fragen aus den Reihen der Bürger

80 Minuten lang informierte Bürgermeister Roland Hoh die 56 Besucher der Bürgerversammlung am Dienstag im Biebelrieder Rathaus, darunter auch etliche Neubürger. Nach einer 15-minütigen Pause war dann die Fragerunde recht kurz. Fast wäre schon nach einer Frage wieder Schluss gewesen, als dann doch noch zwei Bürger etwas vortrugen. Dann konnte der Bürgermeister die Versammlung aber tatsächlich schließen.

Für die erschienenen Neubürger gab es einen kleinen Bocksbeutel. Die Broschüre, die für sie gedacht war, gibt es nach einem Beschluss des Gemeinderats nicht mehr in gedruckter Form. Die Informationen über die Gemeinde, deren Einrichtungen und Vereine stehen nur noch im Internet. Dort können Änderungen auch rasch eingearbeitet werden, womit die digitale Form natürlich immer aktuell sein kann, was eine Broschüre dieser Art nicht zu leisten vermag. Bürgermeister Roland Hoh nannte als Beispiel einen Wechsel beim Vereinsvorsitz.

Seitens der Bürger kamen Nachfragen zu krumm stehenden Schildern, zur Kinderfeuerwehr und zum Abwassertrennsystem. Die Schilder habe die Gemeinde im Blick, die Kinderfeuerwehr sei für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren aus allen Ortsteilen gedacht und das Trennsystem werde in allen neuen Baugebieten verwirklicht.

Da es auch in diesem Jahr nur eine Bürgerversammlung für alle drei Ortsteile gab, hatte die Gemeinde wieder einen Fahrdienst eingerichtet. Diesmal hatten ihn sogar fünf Bürger genutzt. Eigentlich hätte es Ehrungen für Bürger für besondere Leistungen geben sollen. Da die Gemeinde jedoch nur Vereine und nicht alle Bürger um Vorschläge gebeten hatte - was im Gemeinderat bemängelt worden war - fielen Ehrungen aus.

Bürgermeister Hoh informierte, dass die Zahl der Gemeindemitglieder in allen drei Ortsteilen gesunken sei. 2017 waren es noch 1385 gewesen, 2018 noch 1333. In 14 Gemeinderatssitzungen im vergangenen Jahr seien 381 Tagesordnungspunkte behandelt worden. Zudem habe es eine Ausschusssitzung gegeben. 13 Bauanträge habe das Ratsgremium behandelt. Dazu zählt auch die Erweiterung der Tankstelle. Zudem ist auch eine Wasserstofftankstelle geplant.

Beim Baugebiet Pförtlein hofft Hoh, dass es in der Sitzung am 26. Februar zum Satzungsbeschluss kommt. Des Weiteren laufen Planungen für eine Baugebietsausweisung in Biebelried. Auch gibt es Überlegungen zu gewerblich nutzbaren Flächen im Ortsteil Westheim, wofür es laut Hoh schon Interessenten gäbe.

Zur finanziellen Situation der Gemeinde sagte Hoh, dass die Verschuldung kontinuierlich abgebaut worden sei und Rücklagen existierten. Gleichwohl werde man neue Kredite aufnehmen müssen, um alles Geplante zu verwirklichen. So sei die Erschließung des Baugebiets Pförtlein mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt, die Sanierung der Würzburger Straße mit rund 1,2 Millionen Euro.

Ferner informierte Hoh über die Neugestaltung des Kirchenumfeldes in Biebelried, den vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnten Mehrgenerationenplatz, die Drainageleitung am Sportplatz, die Sanierung von Wirtschaftswegen, die mögliche Bildung einer Kommunalen Allianz zusammen mit den Gemeinden Albertshofen, Buchbrunn, Dettelbach und Mainstockheim, die Arbeiten an der Dreifaltigkeitskirche in Westheim, an der Simultankirche in Kaltensondheim und die Innenrenovierung der Kirche St. Johannes in Biebelried. Hoh erwähnte die Mängelbeseitigung am Feuerwehrhaus in Kaltensondheim, die Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Beleuchtung, den Rückbau der Siloanlage in Westheim, wo mittlerweile ein Rechtsanwalt eingeschaltet ist, das neue Flurkreuz in Biebelried, die Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Hausanschluss-Abwasserkanäle in Biebelried und den geplanten Ausbau der Kreisstraße zwischen Kaltensondheim und Westheim. Weiter ging es um die Schulen und den Kindergarten, Breitbandversorgung, Süd-Link-Trasse, Straßenausbaubeiträge, Wasserverluste, die kommunale Verkehrsüberwachung, die Kehrpflicht und über die Hundehaltung.