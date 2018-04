Nordheimer Nein zu Volkacher Plänen

Der Plan sieht nicht nur genial einfach aus, er wäre auch leicht umzusetzen: Eine zusätzliche Fahrspur auf der Staatsstraße 2260 bei Volkach, kurz vor dem geplanten Kreisverkehr an der „Aldi-Kreuzung“, soll den Autofahrern aus Nordheim das Einbiegen in Richtung Volkach erleichtern. Diesen Plan stellte Arno Weimann vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Dettelbach in der gemeinsamen Sitzung des Stadtrates Volkach und des Gemeinderats Nordheim im Schelfenhaus vor. Während sich die Volkacher Räte mit deutlicher Mehrheit (17:1) für diese Lösung aussprachen, stimmten die Nordheimer Räte geschlossen (10:0) dagegen. Sie bevorzugen eine direkte Anbindung an den dann sechsarmigen Kreisverkehr und einen Radweg über die Staatsstraße auf den bestehenden Rad- und Wirtschaftsweg nördlich davon in Richtung Kitzingen.

Einfädelstreifen als dritte Fahrspur

Der von Volkach bevorzugte Plan, eine Erweiterung des Bebauungsplanes für den Kreisverkehr, hatte Weimann schon im Volkacher Rat vorgestellt. Die Idee: einen „innenliegenden Linkseinfädelstreifen“ (ILS) als dritte Fahrspur einzurichten, ähnlich wie an der Nürnberger Straße in Würzburg oder auf der B 27 in Thüngersheim. Das würde laut Weimann die Wartezeit beim Linksabbiegen von 50 auf zehn Sekunden reduzieren. Bis zum Kreisverkehr können die Fahrer sich dann in den Verkehr aus Richtung Kitzingen einfädeln. Das Tempolimit von 70 km/h soll beibehalten werden.

Das stieß bei den Nordheimer Räten auf wenig Sympathie. Sie verwiesen auf die Laster, die oftmals eine lange Kolonne an Autos hinter sich her ziehen würden. „Aus dem Kreisel heraus wäre es dann dasselbe Spiel“, so der Tenor der Nordheimer. Die Laster könnten aus dem Kreisel heraus, den sie langsam durchfahren müssen, gar nicht so schnell beschleunigen, sagte Sonja Schwarz vom Staatlichen Bauamt Würzburg, die gemeinsam mit Weimann zu dessen Plan Stellung nahm. Was die Nordheimer wenig überzeugte; vielmehr hätten sie gern eine Beschleunigungsspur in Richtung Kitzingen eingeplant. Und ihre Tendenz geht in Richtung „Direktanbindung an den Kreisverkehr“.

Wenig Sympathie bei den Nordheimern

Weiterhin wollen sie, dass Weimann entgegen seiner Planung die Zufahrt zum Wirtschaftsweg, geradeaus über die Staatsstraße, als Radweg in Richtung Kitzingen offen hält und diesen auch anbindet. Dagegen sprach sich Ulrich Hofmann (Volkacher Rat) aus. Es gebe bereits südlich der Staatsstraße einen gut nutzbaren und gern genutzten Radweg entlang des Mains, „und der ist von Volkach aus über einige Wege sehr gut erreichbar“.

Weiterhin waren die Nordheimer Räte nicht mit der Verkehrszählung des Büros Weimann zufrieden. Das hatte am 22. Februar den Verkehr an diesem Knotenpunkt gezählt, „mitten im Winter – da sind noch keine Landwirte und wenige Touristen unterwegs“, so eine Nordheimer Stimme. Eine Zählung sei jederzeit wiederholbar, man habe „das ganze Jahr dafür Zeit“, so Baumann, die die vorliegende Zahl von gut 2000 Fahrzeugen pro Tag als „realistisch“ einstufte.

Brücke kommt nicht

Was nicht gebaut würde, wäre eine Brücke über die Staatsstraße, wie Jochen Flammersberger (BL, Volkach) anregte. Die würde viel zu teuer werden, so Baumann, und man bräuchte dafür auch eine entsprechende Zufahrt. Weimann sieht für den Radweg eine mögliche Alternative: vor der Einmündung in die Staatsstraße nach rechts in Richtung Nordheim.

Insgesamt, sagt Nordheims Bürgermeister Guido Braun, sei sein Rat mit der Lösung einer Einfädelungsspur und dem Rückbau der Zufahrt zum Wirtschaftsweg nicht zufrieden. „Das ist für uns null Verbesserung, deshalb stimmen wir nicht zu.“ Nun müssen die Ratsgremien versuchen, in weiteren Sitzungen zu einem Konsens zu kommen.