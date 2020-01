Nordheimer Liste setzt weiter auf Amtsinhaber Guido Braun

Geht es nach dem Willen der Nordheimer Wählergruppe "Nordheimer Liste", wird der 53-jährige, amtierende Bürgermeister Guido Braun auch in den nächsten sechs Jahren im Nordheimer Rathaus den Chefsessel besetzen.

So votierten 24 von 25 Stimmberechtigten in der Nominierungsversammlung der "Nordheimer Liste" im Rathauskeller für die erneute Kandidatur des dienstältesten Rathauschefs im Landkreis. Braun hat im Fall seiner Wiederwahl genügend Ziele vor Augen, so etwa den Bau eines Speichersees zur Bewässerung der Weinberge mitsamt der Gründung eines Grund- und Bodenverbands oder die Realisierung des dringend notwendigen Kindergartenbaus.

Zunächst hatte Versammlungsleiter Winfried Glos das Wahlprozedere erläutert. Als Wahlleiter stellten sich Gabi Rohmfeld und Ulrike Braun zur Verfügung. Neben dem Bürgermeisterkandidaten präsentierten sich auch die Bewerber für den Gemeinderat. Der Vorschlagsliste stimmten alle Stimmberechtigten zu. Die neun möglichen Kandidaten hatten schließlich Gelegenheit, sich den knapp 50 Versammlungsteilnehmern vorzustellen.

Bürgermeister Guido Braun wies auf die Wahlveranstaltung der Nordheimer Liste am 3. März hin. Er hat bei den Kommunalwahlen am 15. März mit Sibylle Säger von der Wählergruppe CSU/Freie Bürger eine Mitbewerberin um den Chefsessel im Nordheimer Rathaus.

Die Listenplätze in der Reihenfolge

Guido Braun, Simon Trost, Stephanie Erdenberger, Christian Glos, Ruth Christ, Klaus Friedrich, Patrick Braun, Johannes Müller und Sebastian Glaser.