Nordheimer Frauen feierten Weltgebetstag

Großen Zuspruchs erfreute sich der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in Nordheim. Organisiert wurde der Gebetstag, der unter dem Motto „Steh auf und geh“ stand, in der St. Laurentius- Pfarrkirche von der Pfarrgemeinde und von den Landfrauen. In 120 Ländern wird der Tag jeweils am ersten Freitag im März in ökumenischen Gottesdiensten gefeiert.

Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung die Frauen aus „Simbabwe“, die von ihren Sorgen und Problemen in ihrem Land erzählten. Die örtliche Gruppe „Quatsch net, sing“ begleitete wie in den Jahren zuvor den Gottesdienst mit landesüblichen Liedern.

Die Kollekte aus der Veranstaltung kommt der Aktion „Simbabwe“ zugute. Im Anschluss an den Weltgebetstag trafen sich die rund 50 Frauen zu einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte „Zur Weininsel“ wie es abschließend heißt.