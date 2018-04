Nordheim erwartet Rekordansturm

Neben dem geplanten Friedweinberg sind derzeit die Feierlichkeiten im Zuge des 1100-jährigen Ortsjubiläums ein Dauerthema im Nordheimer Gemeinderat. Aktuell geht es um die schon mehrfach angekündigte Rekordweinprobe am Samstag, 21. April von 11 bis 18 Uhr. Die Bürger, so der Gemeindechef, werden in Form eines Rundschreibens über den Ablauf der Veranstaltung mit Hinweisen wie beispielsweise zur Parksituation noch informiert.

Bürgermeister Guido Braun gab bekannt, dass am Montag, 16. April im Schelfenhaus in Volkach eine gemeinsame Sitzung des Volkacher Stadtrates und des Nordheimer Gemeinderates stattfindet. Bei dieser Zusammenkunft geht um die Anbindung an den geplanten Kreisel im Bereich des ALDI-Unternehmens, die für Nordheim mit einer freilaufenden Linksabbiegerspur für Entlastung beim Abbiegen auf die Staatsstraße in Richtung Volkach sorgen soll. Eine Lösung, mit der man sich im Ratsgremium nicht anfreunden kann. Wunschdenken ist eine direkte Anbindung an den Kreisel.

Mit dem Umlegeverfahren und der Abwicklung des neuen Baugebietes in Nordheim wurde das Vermessungsamt Kitzingen beauftragt. Die Kosten für die rechtliche und technische Abwicklung bei geschätzten 30 Flurstücken belaufen sich laut Bürgermeister Braun auf 44 360 Euro.

Laut einstimmigen Ratsbeschluss wurde der Pachtzins für die gemeindeeigenen Gärten ab dem 1. Januar 2018 auf 20 Euro je Gartenteil im Jahr festgelegt. Bei dem bisherigen Pachtzins von 5 Cent pro Quadratmeter war der Verwaltungsaufwand nicht gedeckt, berichtete der Bürgermeister.

Ihr Einverständnis bekundeten die Räte mit der Amtsniederlegung des Feldgeschworenen Erwin Molitor. Die Nachwahl von Ernst Molitor wurde zur Kenntnis genommen.