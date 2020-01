Nominierungsversammlung der FCWMKTHE

Mit acht Kandidaten geht die Freie Christliche Wählergemeinschaft Markt Herrnsheim (FCWMKTHE) in die Gemeinderatswahl 2020. Dies ergab die Nominierungsveranstaltung am 10. Januar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wahlleiterin Cornelia Neubert begrüßte 54 Teilnehmer in der Marktschänke. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte das große Interesse der Markt Herrnsheimer Bürger an der Gemeindepolitik. Nach der Vorstellung der Bewerber wurden in einer Wahl die Listenplätze vergeben.

Für die Liste der FCWMKTHE treten Martin Greulich, Stephan Ramming, Alexandra Hiller, Peter Krätzig, Katharina Endreß, Uwe Köhler, Karsten Neubert und Stephan Wohlfeil an.