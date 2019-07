Sulzfeld vor 58 Minuten

Noch zwei Termine zum Probelauf vor dem Sulzfelder Weinfest

Wer an einem Probelauf vor Beginn des Weinhallalaufs in Sulzfeld teilnehmen möchte, hat noch zwei Termine zur Wahl: am Sonntag, 28. Juli, um 18 Uhr, und am Dienstag, 30. Juli, um 20 Uhr.Seit zwölf Jahren gibt es vor dem „echten“ Weinhallalauf am Sulzfelder Weinfest drei Probeläufe. Mittlerweile eine feste Institution, was sich an der Zahl von rund 30 Läuferinnen und Läufern zeigte, die am Sonntagabend die anspruchsvolle Strecke absolvierten.