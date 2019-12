Mainbernheim vor 1 Stunde

Noch einmal "Liedschätze"

Zweimal volles Haus hatten Julia Then und Timo Lechner bei ihren beiden Weihnachtskonzerten am zweiten und vierten Advent in Repperndorf und Nenzenheim. Die Gemeinden haben stattliche Spenden für ihre Kirchen und für gute Zwecke von den Besuchern erhalten, dieser wiederum eine gute Stunde Musik von Jazz, Folk, Pop und Traditionellem wie Besinnlichem, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Sonntag, 5. Januar, sind die "Weihnachtlichen Liedschätze" noch einmal zu hören, die von den beiden Musikern gemeinsam mit Eva-Maria Lechner (Gesang, Flöte) und Helmuth Welther (Percussion) kredenzt werden: Um 16 Uhr spielt das Quartett in der Mainbernheimer Johanniskirche ihr Konzertprogramm.