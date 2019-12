Noack spendet 2000 Euro für das Kinderhaus

Die Noack GmbH aus Iphofen möchte nicht einfach nur Geschenke an ihre Kunden verteilen, sondern gerade in der vorweihnachtlichen Zeit auch an die Menschen denken, die Schicksalsschläge erlitten haben, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

So geht dieses Jahr eine Spende in Höhe von 2000 Euro an das Kinderhaus in Iphofen, um die Möglichkeit zu bieten, einmal etwas außer der Reihe finanzieren zu können. Das Geld soll für die musikalische Erziehung verwendet werden, teilte Eva-Maria Hoffart vom Kinderhaus mit.