Obernbreit vor 40 Minuten

Nikolausmarkt in Obernbreit

Abermals ein gut besuchtes Ereignis war laut Pressemitteilung der Nikolausmarkt, den die Werbegemeinschaft "Aktives Obernbreit" auch in diesem Jahr wieder am Rathausplatz ausrichtete. Bei einer reichen Auswahl an Köstlichkeiten war für jeden – ob Klein oder Groß – etwas dabei. Ein Höhepunkt für die Kinder war der sehnlichst erwartete Besuch des Nikolauses. Bei gutem Wetter und weihnachtlichen Klängen des Posaunenchors konnten die Besucher einen schönen Nachmittag rund um wärmende Feuerkörbe erleben.